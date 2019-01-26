В Улан-Удэ горел дом

Пожар произошёл в Октябрьском районе
24 января в 5:00 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В посёлке Таежный города Улан-Удэ горит 4-квартирный, брусовой жилой дом.
В результате огнём повреждена веранда, стена снаружи и крыша квартиры №4. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Пожар ликвидирован в 5:25. На ликвидацию пожара было задействовано 9 человек и 4 единицы техники.
Пожар произошёл в Октябрьском районе
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