За сутки аферисты обманули 7 жителей Иркутской области

Они потеряли суммарно около 100 тысяч рублей



За прошедшие сутки на уловки мошенников попались семь жителей разных районов Иркутской области. Они потеряли суммарно около 100 тысяч рублей, переведя их неизвестным людям, либо сообщив конфиденциальную информацию банковских карт, которую категорически запрещено доверять третьим лицам.



Так, накануне 44-летняя жительница посёлка Железнодорожный Усть-Илимского района лишилась почти 30 тысяч рублей. Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником европейского банка, сообщил о том, что ей положена денежная компенсация за ранее вложенные средства в финансовую пирамиду. Чтобы получить выплату, собеседник попросил её создать интернет-кошелёк и под диктовку совершить ряд действий. В результате этих манипуляций пострадавшая перевела на счёт мошенника деньги со своей карты, а лжебанкир после этого перестал выходить на связь.



В этот же день в Братске свои сбережения мошенникам перечислил 22-летний предприниматель. Он разместил в Интернете сообщение о покупке автозапчастей. Когда с ним связался потенциальный продавец из другого региона, мужчина перевёл на его счёт задаток. Однако желанных автодеталей братчанин так и не получил, а «продавец» отключил телефон. В результате этих действий предприниматель лишился 16 тысяч рублей.



Точно такой же суммы за несколько часов до этого лишилась 60-летняя пенсионерка из Усть-Кута. Она получила сообщение, что с её карты сняты средства, а для отмены операции ей необходимо перезвонить по указанному номеру банка. Собеседник, представившийся работником финансовой организации, заявил, что в банке якобы произошёл сбой, а для возврата денег клиентке необходимо указать номер карты и продиктовать коды, которые придут ей в смс-сообщениях. Как только он получил желаемые сведения, с карты женщины пропали 16 тысяч рублей. Оперативники установили, что «псевдобанкир» находился в Челябинской области. В настоящий момент его номер недоступен.



В посёлке Весёлый Чунского района 26-летний мужчина в социальных сетях разместил объявление о продаже сена. Через некоторое время с ним связался неизвестный и заявил, что заинтересован в покупке, для чего попросил назвать ему номер зарплатной карты и код, который придёт ему в банковской рассылке. В результате со счёта мужчины пропали 15 тысяч рублей.



Чуть больше чем 11 тысяч рублей лишился 40-летний житель Железногорска-Илимского. Он нашёл в соцсетях предложение о получении кредита. Связавшись по указанным номерам с якобы работниками банка, он сделал несколько переводов через терминал в магазине, которые, как уверяли лжеработники организации, необходимы для получения займа. Однако кредита мужчина так и не получил, а телефоны его собеседников, зарегистрированные в Московской области, стали недоступны.



Пенсионеру из села Тихорут Куйтунского района во второй половине дня позвонили неизвестные и, назвав себя представителями компании сотовой связи, сообщили о крупном выигрыше. Для получения приза они предложили 60-летнему мужчине назвать данные своей банковской карты и код, который придёт ему в смс-сообщении. Как только эта информация была им предоставлена, со счёта пенсионера пропали 5,5 тысяч рублей.



Данные своей банковской карты и пароль из смс-сообщения неизвестным передала и 32-летняя иркутянка. Ей злоумышленники написали в социальной сети со взломанной страницы её подруги. Желая помочь знакомой, девушка отправила необходимые данные аферистам и сразу же лишилась 4 тысяч рублей.



Всего с начала года в Иркутской области полицейским поступила информация о 70 случаях, когда незнакомые люди, обманывая и злоупотребляя доверием граждан, дистанционно получали доступ к их сбережениям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

