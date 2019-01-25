В Бурятии ищут жертв киллеров из Забайкалья

Розыск ведётся в рамках громкого уголовного дела по ОПГ «Ключевские»





1) Бизнигаев Сергей Михайлович,

2) Кутуков Юрий Юрьеивич,

Дукмасов Алексей Николаевич,









3) Фарзалиев Иман Алибаба оглы, 19.06.1959 года рождения, пропал без вести 03.06.1998. Приметы Фарзалиева: на вид 38 лет, рост 174 см., телосложение плотное, лицо овальное кавказского типа, волосы тёмного цвета, первый, второй и третий зубы верхней челюсти слева из металла жёлтого цвета, на животе шрам от ножевого ранения, на левом плече татуировка женщины с распущенными волосами. Верхняя одежда не установлена.



4) Ананских Надежда Геннадьевна, 22.03.1976 года рождения, и Дорохова Виктория Васильевна, 17.10.1975 года рождения, пропали без вести 19.10.1998. Приметы Дроховой: на вид 23 года, рост 170-173 см, лицо овальное, глаза серые большие, нос прямой, волосы прямые обесцвеченные, до плеч. Над верхней губой справа имеется родинка. Была одета: куртка чёрного цвета кожаная на молнии длиной до колен, джинсы светло-синего цвета, кофта с длинными рукавами облегающая чёрного цвета, сапоги кожаные чёрного цвета. Приметы Ананских: на вид 22 года, рост 176 см., лицо овальное, глаза большие голубого цвета, нос прямой, на лице возле внешней стороны левого глаза есть родинка. Была одета: куртка кожаная до колен на молнии серого цвета с поясом, брюки голубого цвета, кофта розового цвета, полусапожки чёрного цвета. 19.06.1959 года рождения, пропал без вести 03.06.1998.на вид 38 лет, рост 174 см., телосложение плотное, лицо овальное кавказского типа, волосы тёмного цвета, первый, второй и третий зубы верхней челюсти слева из металла жёлтого цвета, на животе шрам от ножевого ранения, на левом плече татуировка женщины с распущенными волосами. Верхняя одежда не установлена.22.03.1976 года рождения, и17.10.1975 года рождения, пропали без вести 19.10.1998.на вид 23 года, рост 170-173 см, лицо овальное, глаза серые большие, нос прямой, волосы прямые обесцвеченные, до плеч. Над верхней губой справа имеется родинка. Была одета: куртка чёрного цвета кожаная на молнии длиной до колен, джинсы светло-синего цвета, кофта с длинными рукавами облегающая чёрного цвета, сапоги кожаные чёрного цвета.на вид 22 года, рост 176 см., лицо овальное, глаза большие голубого цвета, нос прямой, на лице возле внешней стороны левого глаза есть родинка. Была одета: куртка кожаная до колен на молнии серого цвета с поясом, брюки голубого цвета, кофта розового цвета, полусапожки чёрного цвета.









5) Кравцов Михаил Александрович , 04.11.1968 года рождения, пропал без вести 24.05.2002. Приметы Кравцова: рост 182 см., худощавого телосложения, кавказский тип лица, короткая стрижка, густые широкие брови, имелись позолоченные коронки на зубах, точное местоположение коронок не известно, был одет в д , 04.11.1968 года рождения, пропал без вести 24.05.2002.рост 182 см., худощавого телосложения, кавказский тип лица, короткая стрижка, густые широкие брови, имелись позолоченные коронки на зубах, точное местоположение коронок не известно, был одет в д

По поручению следователей из Забайкальского края, расследующих уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, в Бурятии организованы поиски граждан, которые могли стать жертвами киллеров. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю расследуется уголовное дело в отношении активных членов организованной преступной группы «Ключевские», обвиняемых в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе в убийствах граждан. Судьба нескольких людей, которые могли стать жертвами злоумышленников, до настоящего времени не известна, и в настоящее время ведутся их поиски, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение их останков.01.06.1974 года рождения, пропал без вести 29.08.1995.на вид 20 лет, рост 160 см, среднего телосложения, лоб высокий, глаза карие, волосы светло-русого цвета, короткие, на верхней челюсти зуб из металла жёлтого цвета, в области груди с левой стороны родимое пятно диаметром около 2 мм. Был одет: куртка кожаная чёрного цвета, футболка хлопчато-бумажная чёрно-синего цвета с надписью «Рибок», трико тёмно-синего цвета с разноцветными вставками, кроссовки «Адидас» синего цвета с полосками зелёного цвета.17.05.1977 года рождения, и07.03.1976 года рождения, пропали без вести 28.09.1995.рост 175 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые тёмного цвета, коротко стриженые, на лбу посередине имеется шрам длиной 1 см, на мизинце правой руки имеется татуировка в виде «скрипичного ключа», на правом предплечье татуировка в виде сердечка внутри которого буквы «О.Т.». Был одет: брюки тёмно-серого цвета, рубашка чёрного цвета трикотажная марки «Бердхауз», куртка болоньевая чёрного цвета на искусственном меху короткая, кроссовки «Адидас» синего цвета, носки вязаные синего цвета.рост 176 см., плотного телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая. Был одет: брюки чёрного цвета, ботинки чёрного цвета, кожаная куртка чёрного цвета, футболка белого цвета с рукавами красного цвета.