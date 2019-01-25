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В Бурятии ищут жертв киллеров из Забайкалья

В Бурятии ищут жертв киллеров из Забайкалья
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Розыск ведётся в рамках громкого уголовного дела по ОПГ «Ключевские»

По поручению следователей из Забайкальского края, расследующих уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, в Бурятии организованы поиски граждан, которые могли стать жертвами киллеров. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю расследуется уголовное дело в отношении активных членов организованной преступной группы «Ключевские», обвиняемых в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе в убийствах граждан. Судьба нескольких людей, которые могли стать жертвами злоумышленников, до настоящего времени не известна, и в настоящее время ведутся их поиски, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение их останков.

Следователи располагают следующими сведениями о пропавших без вести гражданах, которые могли быть убиты членами ОПГ:

1) Бизнигаев Сергей Михайлович, 01.06.1974 года рождения, пропал без вести 29.08.1995. Приметы Бизнигаева: на вид 20 лет, рост 160 см, среднего телосложения, лоб высокий, глаза карие, волосы светло-русого цвета, короткие, на верхней челюсти зуб из металла жёлтого цвета, в области груди с левой стороны родимое пятно диаметром около 2 мм. Был одет: куртка кожаная чёрного цвета, футболка хлопчато-бумажная чёрно-синего цвета с надписью «Рибок», трико тёмно-синего цвета с разноцветными вставками, кроссовки «Адидас» синего цвета с полосками зелёного цвета.

2) Кутуков Юрий Юрьеивич, 17.05.1977 года рождения, и Дукмасов Алексей Николаевич, 07.03.1976 года рождения, пропали без вести 28.09.1995. Приметы Кутукова: рост 175 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые тёмного цвета, коротко стриженые, на лбу посередине имеется шрам длиной 1 см, на мизинце правой руки имеется татуировка в виде «скрипичного ключа», на правом предплечье татуировка в виде сердечка внутри которого буквы «О.Т.». Был одет: брюки тёмно-серого цвета, рубашка чёрного цвета трикотажная марки «Бердхауз», куртка болоньевая чёрного цвета на искусственном меху короткая, кроссовки «Адидас» синего цвета, носки вязаные синего цвета. Приметы Дукмасова: рост 176 см., плотного телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая. Был одет: брюки чёрного цвета, ботинки чёрного цвета, кожаная куртка чёрного цвета, футболка белого цвета с рукавами красного цвета.



3) Фарзалиев Иман Алибаба оглы, 19.06.1959 года рождения, пропал без вести 03.06.1998. Приметы Фарзалиева: на вид 38 лет, рост 174 см., телосложение плотное, лицо овальное кавказского типа, волосы тёмного цвета, первый, второй и третий зубы верхней челюсти слева из металла жёлтого цвета, на животе шрам от ножевого ранения, на левом плече татуировка женщины с распущенными волосами. Верхняя одежда не установлена.

4) Ананских Надежда Геннадьевна, 22.03.1976 года рождения, и Дорохова Виктория Васильевна, 17.10.1975 года рождения, пропали без вести 19.10.1998. Приметы Дроховой: на вид 23 года, рост 170-173 см, лицо овальное, глаза серые большие, нос прямой, волосы прямые обесцвеченные, до плеч. Над верхней губой справа имеется родинка. Была одета: куртка чёрного цвета кожаная на молнии длиной до колен, джинсы светло-синего цвета, кофта с длинными рукавами облегающая чёрного цвета, сапоги кожаные чёрного цвета. Приметы Ананских: на вид 22 года, рост 176 см., лицо овальное, глаза большие голубого цвета, нос прямой, на лице возле внешней стороны левого глаза есть родинка. Была одета: куртка кожаная до колен на молнии серого цвета с поясом, брюки голубого цвета, кофта розового цвета, полусапожки чёрного цвета.



5) Кравцов Михаил Александрович, 04.11.1968 года рождения, пропал без вести 24.05.2002. Приметы Кравцова: рост 182 см., худощавого телосложения, кавказский тип лица, короткая стрижка, густые широкие брови, имелись позолоченные коронки на зубах, точное местоположение коронок не известно, был одет в д
розыск убийство уголовное дело
 
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