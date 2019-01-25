Ученик открыл стрельбу у школы в Красноярском крае





Учащийся устроил стрельбу в школе в посёлке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края, сообщил глава района Сергей Ермаков. Об этом передаёт ТАСС.



- Факт такой был, ученик принёс ружьё, устроил стрельбу, - сказал собеседник агентства.



Подробностей происшествия он не привёл.



Во время инцидента никто не пострадал, сообщили ТАСС в региональном Министерстве образования.



Как рассказали в министерстве, школьника с ружьём заметила завуч, после чего вызвала участкового.



- Тот с ним начал общаться. В присутствии участкового [ученик] сделал выстрелы возле территории школы, никто не пострадал, - сказал собеседник агентства.



Сейчас школьник находится в полиции, добавил он.



В селе Абалаково живут около 1,5 тысячи человек, в нём есть только одна школа.