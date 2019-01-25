На коммунальщиков Улан-Удэ ночью напали с ножом

Пьяные жители кричали работникам, что они шумят, мешают им спать



Инцидент произошёл в столице Бурятии на улице Жанаева в ночь с 23 на 24 января. На работников Комбината по благоустройству Улан-Удэ напали с ножом во время уборки дорог от снега.



- Ночью при уборке снега выскочили пьяные жители одной из улиц, что мы шумим, мешаем спать, побегали с ножом: пытались вытащить водителя из кабины снегопогрузчика, угрожали. Работники сразу вызвали полицию, - рассказал «Байкал-Daily» Сергей Голов, главный инженер Комбината по благоустройству Улан-Удэ.



В ту ночь там работали снегопогрузчик, самосвал и трактор-щётка. По словам Сергея Голова, во время уборки на улицу выбежали женщина примерно лет 40 и молодой человек лет 16. Если горожанка просто стояла и материлась, то парень с ножом пытался вытащить водителя из кабины снегопогрузчика. Сотрудники комбината вызвали полицейских. В итоге стражи порядка смогли задержать женщину, нападавший же юноша к тому времени успел убежать с места.



- Написали заявление в полицию, не хотим оставлять этот вопрос просто так. А вдруг бы выскочил пьяный с ружьём? – продолжает главный инженер Комбината по благоустройству Улан-Удэ.



Оказалось, что молодой человек во время нападения успел проколоть колесо машины.



- Колесо нам прокололи, ущерб незначительный. Но сам факт нападения на людей… Мы же проводим такие работы в основном ночью – с привлечением большой техники, чтобы днём из-за большой техники не создавать пробки – для удобства горожан, - отмечает Сергей Голов.



Главный инженер комбината призвал жителей столицы Бурятии с пониманием отнестись к их работе, поскольку они работают на благо горожан.

