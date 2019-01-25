25 Января

24 Января

Популярное

На коммунальщиков Улан-Удэ ночью напали с ножом

На коммунальщиков Улан-Удэ ночью напали с ножом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяные жители кричали работникам, что они шумят, мешают им спать

Инцидент произошёл в столице Бурятии на улице Жанаева в ночь с 23 на 24 января. На работников Комбината по благоустройству Улан-Удэ напали с ножом во время уборки дорог от снега.

- Ночью при уборке снега выскочили пьяные жители одной из улиц, что мы шумим, мешаем спать, побегали с ножом: пытались вытащить водителя из кабины снегопогрузчика, угрожали. Работники сразу вызвали полицию, - рассказал «Байкал-Daily» Сергей Голов, главный инженер Комбината по благоустройству Улан-Удэ.

В ту ночь там работали снегопогрузчик, самосвал и трактор-щётка. По словам Сергея Голова, во время уборки на улицу выбежали женщина примерно лет 40 и молодой человек лет 16. Если горожанка просто стояла и материлась, то парень с ножом пытался вытащить водителя из кабины снегопогрузчика. Сотрудники комбината вызвали полицейских. В итоге стражи порядка смогли задержать женщину, нападавший же юноша к тому времени успел убежать с места.

- Написали заявление в полицию, не хотим оставлять этот вопрос просто так. А вдруг бы выскочил пьяный с ружьём? – продолжает главный инженер Комбината по благоустройству Улан-Удэ.

Оказалось, что молодой человек во время нападения успел проколоть колесо машины.

- Колесо нам прокололи, ущерб незначительный. Но сам факт нападения на людей… Мы же проводим такие работы в основном ночью – с привлечением большой техники, чтобы днём из-за большой техники не создавать пробки – для удобства горожан, - отмечает Сергей Голов.

Главный инженер комбината призвал жителей столицы Бурятии с пониманием отнестись к их работе, поскольку они работают на благо горожан. 
нападение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На коммунальщиков Улан-Удэ ночью напали с ножом
На коммунальщиков Улан-Удэ ночью напали с ножом
Происшествия, 25.01.2019
Пьяные жители кричали работникам, что они шумят, мешают им спать
Житель Бурятии хранил наркотики в загоне для скота
Житель Бурятии хранил наркотики в загоне для скота
Происшествия, 25.01.2019
У него обнаружили около полутора килограммов марихуаны
Забайкалец украл сейф с деньгами с почты
Забайкалец украл сейф с деньгами с почты
Происшествия, 25.01.2019
Служебная собака помогла полицейским задержать злоумышленника
Улан-удэнец спилил и украл металлическую лестницу
Улан-удэнец спилил и украл металлическую лестницу
Происшествия, 25.01.2019
Кража была совершена на овощной базе
Служебная собака нашла наркотики у забайкальца
Служебная собака нашла наркотики у забайкальца
Происшествия, 25.01.2019
В Оловяннинском районе сотрудники полиции возбудили уголовные дела в отношении двух местных жителей
Улан-Удэ попал под «волну минирования» российских городов. ФОТО, ВИДЕО
Улан-Удэ попал под «волну минирования» российских городов. ФОТО, ВИДЕО
Происшествия, 25.01.2019
Сегодня в Чите, Иркутске, Благовещенске и Якутске эвакуировали людей из-за анонимных сообщений о минировании
В Бурятии сгорел гараж с тремя автомобилями
В Бурятии сгорел гараж с тремя автомобилями
Происшествия, 25.01.2019
Огонь уничтожил легковушку и два трактора
Односельчане украли мотоцикл жителя Бурятии
Односельчане украли мотоцикл жителя Бурятии
Происшествия, 25.01.2019
Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в краже
В Забайкалье сгорело три гаража
В Забайкалье сгорело три гаража
Происшествия, 25.01.2019
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии участвовали в тушении пожара
В Иркутске парни пытались ограбить кафе
В Иркутске парни пытались ограбить кафе
Происшествия, 25.01.2019
Однако кассир оказал им сопротивление
Очевидцы сообщили о заложенной бомбе в центре Улан-Удэ
Очевидцы сообщили о заложенной бомбе в центре Улан-Удэ
Происшествия, 25.01.2019
Центр города перекрыли, на месте работают оперативные службы. ФОТО

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^