Пьяные жители кричали работникам, что они шумят, мешают им спать
Инцидент произошёл в столице Бурятии на улице Жанаева в ночь с 23 на 24 января. На работников Комбината по благоустройству Улан-Удэ напали с ножом во время уборки дорог от снега.
- Ночью при уборке снега выскочили пьяные жители одной из улиц, что мы шумим, мешаем спать, побегали с ножом: пытались вытащить водителя из кабины снегопогрузчика, угрожали. Работники сразу вызвали полицию, - рассказал «Байкал-Daily» Сергей Голов, главный инженер Комбината по благоустройству Улан-Удэ.
В ту ночь там работали снегопогрузчик, самосвал и трактор-щётка. По словам Сергея Голова, во время уборки на улицу выбежали женщина примерно лет 40 и молодой человек лет 16. Если горожанка просто стояла и материлась, то парень с ножом пытался вытащить водителя из кабины снегопогрузчика. Сотрудники комбината вызвали полицейских. В итоге стражи порядка смогли задержать женщину, нападавший же юноша к тому времени успел убежать с места.
- Написали заявление в полицию, не хотим оставлять этот вопрос просто так. А вдруг бы выскочил пьяный с ружьём? – продолжает главный инженер Комбината по благоустройству Улан-Удэ.
Оказалось, что молодой человек во время нападения успел проколоть колесо машины.
- Колесо нам прокололи, ущерб незначительный. Но сам факт нападения на людей… Мы же проводим такие работы в основном ночью – с привлечением большой техники, чтобы днём из-за большой техники не создавать пробки – для удобства горожан, - отмечает Сергей Голов.
Главный инженер комбината призвал жителей столицы Бурятии с пониманием отнестись к их работе, поскольку они работают на благо горожан.
На коммунальщиков Улан-Удэ ночью напали с ножом
Происшествия, Фото:
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