У него обнаружили около полутора килограммов марихуаны
Полицейские в результате отработки оперативной информации изъяли около полутора килограммов марихуаны у жителя села Средний Убукун Селенгинского района.
Мужчина был задержан правоохранителями по месту жительства. Пакет и мешок с наркотическим средством он хранил в загоне для скота.
Отметим, что ранее гражданин судим за хранение и сбыт запрещённых веществ. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии хранил наркотики в загоне для скота
Происшествия, Фото:
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