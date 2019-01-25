Житель Бурятии хранил наркотики в загоне для скота

У него обнаружили около полутора килограммов марихуаны



Полицейские в результате отработки оперативной информации изъяли около полутора килограммов марихуаны у жителя села Средний Убукун Селенгинского района.



Мужчина был задержан правоохранителями по месту жительства. Пакет и мешок с наркотическим средством он хранил в загоне для скота.



Отметим, что ранее гражданин судим за хранение и сбыт запрещённых веществ. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

