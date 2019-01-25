Служебная собака помогла полицейским задержать злоумышленника
В Забайкальском крае полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже сейфа из почтового отделения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В местный отдел полиции поступило сообщение о проникновении в почтовое отделение.
- Полицейские установили, что неизвестный, взломав два навесных замка, проник в неохраняемое помещение и похитил 15-килограммовый сейф, в котором были лотерейные билеты и около 9 тысяч рублей, - пояснила пресс-служба ведомства.
Стражи порядка установили на месте возможный путь движения похитителей. Служебная собака взяла след и привела сотрудников полиции к дому, в котором и находился злоумышленник. Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранителей 20-летний местный житель. Он уже дал признательные показания.
Полицейские изъяли большую часть похищенных средств и возвратили в почтовое отделение. В отношении грабителя возбудили уголовное дело.
Забайкалец украл сейф с деньгами с почты
Происшествия, Фото:
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