Забайкалец украл сейф с деньгами с почты

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Служебная собака помогла полицейским задержать злоумышленника



В Забайкальском крае полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже сейфа из почтового отделения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В местный отдел полиции поступило сообщение о проникновении в почтовое отделение.



- Полицейские установили, что неизвестный, взломав два навесных замка, проник в неохраняемое помещение и похитил 15-килограммовый сейф, в котором были лотерейные билеты и около 9 тысяч рублей, - пояснила пресс-служба ведомства.



Стражи порядка установили на месте возможный путь движения похитителей. Служебная собака взяла след и привела сотрудников полиции к дому, в котором и находился злоумышленник. Им оказался ранее попадавший в поле зрения правоохранителей 20-летний местный житель. Он уже дал признательные показания.



Полицейские изъяли большую часть похищенных средств и возвратили в почтовое отделение. В отношении грабителя возбудили уголовное дело.

