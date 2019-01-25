Улан-удэнец спилил и украл металлическую лестницу

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Кража была совершена на овощной базе



В дежурную часть управления МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение о краже имущества с территории овощной базы. Неизвестный спилил и украл уличную металлическую лестницу, прилегающую к одному из складских помещений.



Позже злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый 43-летний охранник предприятия.



Ночью он при помощи болгарки распилил металлическую лестницу на части, нанял водителя и сдал похищенное имущество в пункт приёма металла.



Отметим, что мужчина уже длительное время работает в организации.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

