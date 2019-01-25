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Улан-удэнец спилил и украл металлическую лестницу

Улан-удэнец спилил и украл металлическую лестницу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Кража была совершена на овощной базе

В дежурную часть управления МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение о краже имущества с территории овощной базы. Неизвестный спилил и украл уличную металлическую лестницу, прилегающую к одному из складских помещений.

Позже злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый 43-летний охранник предприятия.

Ночью он при помощи болгарки распилил металлическую лестницу на части, нанял водителя и сдал похищенное имущество в пункт приёма металла.

Отметим, что мужчина уже длительное время работает в организации.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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