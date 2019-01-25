Кражу совершил его приятель
В отделение полиции по Могойтуйскому району обратился 65-летний мужчина и сообщил, о краже из дома планшета. Полицейские установили, что накануне к потерпевшему приходил знакомый. Во время его визита пенсионер отвлёкся и злоумышленник, воспользовавшись невнимательностью хозяина дома, украл планшет, после чего покинул квартиру.
Несмотря на то, что похищенное злоумышленник успел продать, стражи порядка изъяли гаджет и вернули пенсионеру.
В отношении 32-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Он помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье у пенсионера украли планшет
Происшествия, Фото:
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