Он отобрал у неё сумку
В ОМВД России по Краснокаменскому району поступило сообщение от 71-летней местной жительницы о грабеже.
Полицейские установили, что когда потерпевшая вечером возвращалась домой, возле многоэтажки её окликнул молодой человек и попросил придержать дверь в подъезд. Злоумышленник вошёл вместе с пожилой женщиной и на втором этаже дома нанёс ей побои, отобрал сумку и скрылся.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. От него получены признательные показания.
В настоящее время стражи порядка принимают меры к изъятию похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Задержанный помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец напал на 71-летнюю пенсионерку
Происшествия, Фото:
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