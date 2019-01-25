Забайкалец напал на 71-летнюю пенсионерку

Он отобрал у неё сумку



В ОМВД России по Краснокаменскому району поступило сообщение от 71-летней местной жительницы о грабеже.



Полицейские установили, что когда потерпевшая вечером возвращалась домой, возле многоэтажки её окликнул молодой человек и попросил придержать дверь в подъезд. Злоумышленник вошёл вместе с пожилой женщиной и на втором этаже дома нанёс ей побои, отобрал сумку и скрылся.



Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. От него получены признательные показания.



В настоящее время стражи порядка принимают меры к изъятию похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Задержанный помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

