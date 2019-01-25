Служебная собака нашла наркотики у забайкальца

В Оловяннинском районе сотрудники полиции возбудили уголовные дела в отношении двух местных жителей
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп наркотик» на территории Оловяннинского района, сотрудники отделения выявили два факта хранения и употребления наркотических веществ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства одного из жителей села Антия полицейские с помощью служебной собаки в гараже 45-летнего мужчины обнаружили пакет с 50 граммами растительного вещества с характерным запахом конопли.
В этот же день у другого жителя села в надворных постройках было обнаружено маслянистое вещество с примесью табака со специфическим запахом. По изъятым веществам проведены экспертизы, определены состав и масса наркотиков.
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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