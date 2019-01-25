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В Бурятии сгорел гараж с тремя автомобилями

В Бурятии сгорел гараж с тремя автомобилями
Происшествия,  Фото:Из архива
Огонь уничтожил легковушку и два трактора

Вчера утром на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании брусового гаража в местности Булыг Джидинского района. Погибших и пострадавших нет. На момент прибытия первого подразделения гараж горел полностью, сообщили в ГУ МЧС по республике.

- Очаг пожара находился в гараже у отопительной печи, быстрому развитию пожара способствовало наличие горюче-смазочных материалов. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Джидинского района УНДПР ГУ МЧС России по республике Николай Баранов.

В результате пожара сгорел гараж, произошло обрушение кровли на площади 91 кв.м, огнём уничтожены легковой автомобиль и два трактора которые находились внутри гаража.

Всего за прошедшие сутки в Бурятии огнеборцами потушено 11 пожаров. 

Сотрудники МЧС России рекомендуют автовладельцам с особым вниманием относиться к пожарной безопасности транспортных средств и гаражей.

В большинстве случаев причинами загорания автомобиля становятся:

- короткое замыкание электропроводки бортовой сети, курение в салоне;

- утечка топлива, масла и попадание его на разогретые поверхности двигателя;

- использование источника открытого огня для разогрева замерзшего двигателя;

- неосторожность при ремонтных электрогазосварочных работах;

- хранение в багажнике синтетических канистр с бензином, что приводит к накоплению статического электричества и взрыву.

Систематически обслуживайте машину на специализированных автосервисах у специалистов, следите за её техническим состоянием и своевременно проходить технический осмотр.

Для обеспечения пожарной безопасности транспортного средства необходимо иметь в автомобиле огнетушитель. Безусловно, водитель должен уметь им пользоваться.

Для того чтобы избежать пожара в гараже, автолюбителям необходимо соблюдать простые правила:

- помещение гаража нужно постоянно содержать в чистоте, не загромождайте его посторонними предметами и материалами.

- пролитые легковоспламеняющиеся жидкости убирать, засыпая песком.

- заправку автомобиля топливом выполнять только на автозаправочных станциях.

- индивидуальный гараж должен быть также оборудован огнетушителем. Целесообразно иметь первичные средства пожаротушения (ёмкости с водой, песком и другой пожарный инвентарь).

- электрооборудование в гаражах должно быть выполнено в соответствии с правилами устройства электроустановок. Все токоведущие части электропроводки должны быть изолированы.


Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России «101».
пожар
 
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