В Бурятии сгорел гараж с тремя автомобилями





Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России «101».



Вчера утром на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании брусового гаража в местности Булыг Джидинского района. Погибших и пострадавших нет. На момент прибытия первого подразделения гараж горел полностью, сообщили в ГУ МЧС по республике.- Очаг пожара находился в гараже у отопительной печи, быстрому развитию пожара способствовало наличие горюче-смазочных материалов. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Джидинского района УНДПР ГУ МЧС России по республике Николай Баранов.В результате пожара сгорел гараж, произошло обрушение кровли на площади 91 кв.м, огнём уничтожены легковой автомобиль и два трактора которые находились внутри гаража.Всего за прошедшие сутки в Бурятии огнеборцами потушено 11 пожаров.Сотрудники МЧС России рекомендуют автовладельцам с особым вниманием относиться к пожарной безопасности транспортных средств и гаражей.- короткое замыкание электропроводки бортовой сети, курение в салоне;- утечка топлива, масла и попадание его на разогретые поверхности двигателя;- использование источника открытого огня для разогрева замерзшего двигателя;- неосторожность при ремонтных электрогазосварочных работах;- хранение в багажнике синтетических канистр с бензином, что приводит к накоплению статического электричества и взрыву.Систематически обслуживайте машину на специализированных автосервисах у специалистов, следите за её техническим состоянием и своевременно проходить технический осмотр.Для обеспечения пожарной безопасности транспортного средства необходимо иметь в автомобиле огнетушитель. Безусловно, водитель должен уметь им пользоваться.- помещение гаража нужно постоянно содержать в чистоте, не загромождайте его посторонними предметами и материалами.- пролитые легковоспламеняющиеся жидкости убирать, засыпая песком.- заправку автомобиля топливом выполнять только на автозаправочных станциях.- индивидуальный гараж должен быть также оборудован огнетушителем. Целесообразно иметь первичные средства пожаротушения (ёмкости с водой, песком и другой пожарный инвентарь).- электрооборудование в гаражах должно быть выполнено в соответствии с правилами устройства электроустановок. Все токоведущие части электропроводки должны быть изолированы.