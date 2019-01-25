Односельчане украли мотоцикл жителя Бурятии

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в краже
Сообщение о краже мотоцикла «Урал» с коляской поступило от жителя посёлка Усть-Баргузин, который утром не обнаружил его во дворе своего частного дома. Потерпевший подробно описал сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны мотоцикл, сообщил марку, модель и государственный номер. Росгвардейцы приступили к розыскным мероприятиям.
Чуть позже поступило сообщение от дознавателя территориального отдела полиции, который попросил оказать содействие. При обходе полицейским в одном из дворов посёлка был обнаружен мотоцикл схожий по описанию с краденным. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны совместно с дознавателем задержали двух подозреваемых, которые признались в краже мотоцикла.
Как пояснили подозреваемые, совершить кражу, они решили после того, как днём приметили мотоцикл. Дождались ночи и путём свободного доступа забрались в ограду потерпевшего и укатили мотоцикл.
В отношении местных жителей возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии республики.
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