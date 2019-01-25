В Забайкалье сгорело три гаража

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии участвовали в тушении пожара
В посёлке Первомайский Шилкинского района ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, заметил дым в гаражном кооперативе, расположенном в черте поселка. Оказалось, что пожар произошёл в одном из гаражей.
Огонь перешёл на соседние гаражи. В результате три гаража, с находившимся в них имуществом, сгорели дотла. Росгвардейцы вызвали пожарных и начали принимать меры к ликвидации возгорания. Действуя совместно с сотрудниками МЧС, из огня им удалось спасти пять автомобилей, сообщили в пресс-службе Росгвардии Забайкальского края.
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