В Забайкалье сгорело три гаража



В посёлке Первомайский Шилкинского района ночью экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, заметил дым в гаражном кооперативе, расположенном в черте поселка. Оказалось, что пожар произошёл в одном из гаражей.



Огонь перешёл на соседние гаражи. В результате три гаража, с находившимся в них имуществом, сгорели дотла. Росгвардейцы вызвали пожарных и начали принимать меры к ликвидации возгорания. Действуя совместно с сотрудниками МЧС, из огня им удалось спасти пять автомобилей, сообщили в пресс-службе Росгвардии Забайкальского края.

