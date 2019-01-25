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В Иркутске парни пытались ограбить кафе

В Иркутске парни пытались ограбить кафе
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Однако кассир оказал им сопротивление

Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Иркутское» совместно с коллегами из управления Росгвардии по горячим следам установили и задержали подозреваемых в совершении двух разбойных нападений.

Сообщение о нападении на кафе быстрого питания поступило в дежурную часть полиции около 7 часов утра 23 января. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в кафе, расположенном на остановке общественного транспорта, вошли двое неизвестных в капюшонах, нанесли удары одному из посетителей и, под угрозой применения осколка от бутылки, потребовали у кассира выручку. Однако последний не растерялся и оказал сопротивление. Не получив денег, налётчики скрылись.

Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попали предполагаемые преступники.

Ориентировка с приметами подозреваемых была передана наружным нарядам. В результате сотрудниками управления Росгвардии по Иркутской области предполагаемые преступники были задержаны в одном из магазинов Октябрьского района. Ими оказались два молодых человека в возрасте 18 и 23 лет. Известно, что один из них нигде не работает и в мае 2017 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение тяжкого преступления. Второй является студентом одного из вузов Иркутска и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение кражи.

Установлена их причастность к совершению нападения на 27-летнего иркутянина. Как оказалось, после того как налётчики покинули кафе, они избили прохожего и отобрали портмоне, в котором находились документы и деньги.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Похищенное имущество изъято, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
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