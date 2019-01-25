В Улан-Удэ горела котельная Юго-Западная

Пожар тушили 10 человек









В результате пожара в помещении трансуглеподачи надбункерной галереи сгорели уголь и угольная пыль на площади 3 квадратных метра. Пожар ликвидирован в 19:21. На ликвидацию пожара было задействовано 10 человек и 5 единицы техники.

Накануне в Улан-Удэ в 18:34 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В посёлке Силикатный произошло загорание в главном корпусе котельной Юго-Западная, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.