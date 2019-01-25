Чтобы избежать торгов, мужчина возместил ущерб природе
В Еравнинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с жителя села Гонда крупную сумму материального ущерба, причинённого в результате незаконной рубки леса. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.
Как выяснилось, в отсутствие разрешительных документов мужчина совершил незаконную рубку сосен в местности «Шабарта» Еравнинского участкового лесничества. В общей сложности «чёрным лесорубом» было спилено 105 штук деревьев объёмом в 43,46 кубических метра.
В результате преступных действий он стал фигурантом уголовного. По инициативе прокурора района к нему был заявлен гражданский иск о возмещении причинённого ущерба в размере 137 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства судебные приставы обратили взыскание на имущество должника, ранее арестованное в обеспечение иска. Во исполнение судебного решения сотрудники отдела организовали процедуру оценки транспортных средств – трактора марки «МТЗ-80» и автомобиля «ВАЗ-21074» 1991 и 2005 года выпусков.
- В целях предотвращения реализации имущества с торгов, должник поспешил выплатить сумму задолженности в полном объёме. Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения он уплатил исполнительский сбор в размере 3985 рублей, - говорит Аюр Балмаев, начальник Еравнинского районного отдела судебных приставов УФССП России по республике Бурятия.
На сегодняшний день взысканные денежные средства перечислены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
В Бурятии чтобы не лишиться машин «чёрный лесоруб» заплатил 137 тысяч
Происшествия, Фото:
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