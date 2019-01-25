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Жительницу Бурятии осудили за сбор и хранение марихуаны

Жительницу Бурятии осудили за сбор и хранение марихуаны
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За приобретение и хранение наркотиков осуждена 31-летняя жительница села Тресково Кабанского района

В октябре 2018 года женщина в огороде своего дома собрала в пакет верхушечные части конопли. Вес марихуаны составил не менее 230 граммов, что относится к крупному размеру, предусмотренному для данного вида наркотика. Впоследствии осуждённая хранила собранное в зимовье, расположенном в ограде дома.

Наркотическое средство обнаружено и изъято сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Приговором суда действия виновной квалифицированы по ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершённые в крупном размере.

С учётом смягчающих обстоятельств осуждённой назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.
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