За приобретение и хранение наркотиков осуждена 31-летняя жительница села Тресково Кабанского района
В октябре 2018 года женщина в огороде своего дома собрала в пакет верхушечные части конопли. Вес марихуаны составил не менее 230 граммов, что относится к крупному размеру, предусмотренному для данного вида наркотика. Впоследствии осуждённая хранила собранное в зимовье, расположенном в ограде дома.
Наркотическое средство обнаружено и изъято сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Приговором суда действия виновной квалифицированы по ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершённые в крупном размере.
С учётом смягчающих обстоятельств осуждённой назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.
Жительницу Бурятии осудили за сбор и хранение марихуаны
Происшествия, Фото:
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