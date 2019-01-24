В результате огнём были повреждены веранда, стена снаружи и крыша одной из квартир
Сегодня в 5 утра на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Таёжный Улан-Удэ горит 4-квартирный брусовой жилой дом.
В результате огнём были повреждены веранда, стена снаружи и крыша квартиры №4. Пожар ликвидирован в 05:25. На ликвидацию пожара было задействовано 9 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
В Улан-Удэ горел 4-квартирный брусовой дом
Происшествия, Фото:
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