В Улан-Удэ горел 4-квартирный брусовой дом

В результате огнём были повреждены веранда, стена снаружи и крыша одной из квартир



Сегодня в 5 утра на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Таёжный Улан-Удэ горит 4-квартирный брусовой жилой дом.



В результате огнём были повреждены веранда, стена снаружи и крыша квартиры №4. Пожар ликвидирован в 05:25. На ликвидацию пожара было задействовано 9 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

