Иркутянин получил травмы во время приготовления самогона

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Произошла разгерметизация ёмкости



Сегодня днём в Иркутске в квартире на улице Розы Люксембург произошёл хлопок. Приехавшие на место происшествия пожарные выяснили, что мужчина варил самогон, и произошла разгерметизация ёмкости.



- В результате происшествия выбиты окна, мужчина получил незначительные травмы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



К счастью, горения не было.

