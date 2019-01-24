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Иркутянин получил травмы во время приготовления самогона

Иркутянин получил травмы во время приготовления самогона
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Произошла разгерметизация ёмкости

Сегодня днём в Иркутске в квартире на улице Розы Люксембург произошёл хлопок. Приехавшие на место происшествия пожарные выяснили, что мужчина варил самогон, и произошла разгерметизация ёмкости.

- В результате происшествия выбиты окна, мужчина получил незначительные травмы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

К счастью, горения не было.   
пожарные самогон
 
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