Произошла разгерметизация ёмкости
Сегодня днём в Иркутске в квартире на улице Розы Люксембург произошёл хлопок. Приехавшие на место происшествия пожарные выяснили, что мужчина варил самогон, и произошла разгерметизация ёмкости.
- В результате происшествия выбиты окна, мужчина получил незначительные травмы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
К счастью, горения не было.
Иркутянин получил травмы во время приготовления самогона
Происшествия, Фото:
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