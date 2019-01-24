У улан-удэнца украли 8 тысяч с карты

Злоумышленница воспользовалась услугой «мобильный банк»



14 января к улан-удэнским полицейским обратился 48-летний местный житель. Он сообщил, что с его счёта похищены 8 тысяч рублей.



Стражи порядка выяснили, что деньги сняты с помощью «мобильного банка».



Установив держателей карт, куда были перечислены средства, оперативники вышли на след подозреваемой. Ею оказалась знакомая потерпевшего - 19-летняя девушка.



Находясь в его доме, она попросила у него телефон - зайти в социальные сети. Когда он ушёл в другую комнату, злоумышленница перевела с его счёта 8 тысяч рублей на банковские карты друзей.



Ранее она не судима.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

