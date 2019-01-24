Злоумышленница воспользовалась услугой «мобильный банк»
14 января к улан-удэнским полицейским обратился 48-летний местный житель. Он сообщил, что с его счёта похищены 8 тысяч рублей.
Стражи порядка выяснили, что деньги сняты с помощью «мобильного банка».
Установив держателей карт, куда были перечислены средства, оперативники вышли на след подозреваемой. Ею оказалась знакомая потерпевшего - 19-летняя девушка.
Находясь в его доме, она попросила у него телефон - зайти в социальные сети. Когда он ушёл в другую комнату, злоумышленница перевела с его счёта 8 тысяч рублей на банковские карты друзей.
Ранее она не судима.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У улан-удэнца украли 8 тысяч с карты
Происшествия, Фото:
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