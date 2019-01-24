Увидев его с другой девушкой она хотела его убить
6 марта прошлого года жительница Бурятии приревновала мужа. Она в доме у знакомого увидела спящего на диване супруга рядом с девушкой. Не долго думая, женщина решила убить его.
Она несколько раз ударила его ножом в шею и в правый глаз. К счастью, мужчина выжил, поскольку ему была вовремя оказана медицинская помощь.
Суд признал ревнивицу виновной. Её приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу 25 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
В Бурятии ревнивая жена ударила мужа ножом в шею и глаз
Происшествия, Фото:
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