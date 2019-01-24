В Бурятии ревнивая жена ударила мужа ножом в шею и глаз

Увидев его с другой девушкой она хотела его убить



6 марта прошлого года жительница Бурятии приревновала мужа. Она в доме у знакомого увидела спящего на диване супруга рядом с девушкой. Не долго думая, женщина решила убить его.



Она несколько раз ударила его ножом в шею и в правый глаз. К счастью, мужчина выжил, поскольку ему была вовремя оказана медицинская помощь.



Суд признал ревнивицу виновной. Её приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор вступил в законную силу 25 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.

