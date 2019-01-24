О произошедшем малышка рассказала матери
Собранные следственными органами СКР по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему мужчине. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетней».
Установлено, что в марте прошлого года мужчина, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, совершил в отношении 5-летней дочери своей сожительницы насильственные действия сексуального характера. Обо всём произошедшем девочка рассказала маме в этот же день. Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции. Инцидент произошёл в Заларинском районе.
В ходе расследования уголовного дела молодой человек лишь частично признал свою вину, однако следствием суду было представлено достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора.
Суд признал его виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области надругался над 5-летней дочерью сожительницы
Происшествия, Фото:
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