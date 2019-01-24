Житель Иркутской области надругался над 5-летней дочерью сожительницы

О произошедшем малышка рассказала матери



Собранные следственными органами СКР по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему мужчине. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетней».



Установлено, что в марте прошлого года мужчина, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, совершил в отношении 5-летней дочери своей сожительницы насильственные действия сексуального характера. Обо всём произошедшем девочка рассказала маме в этот же день. Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции. Инцидент произошёл в Заларинском районе.



В ходе расследования уголовного дела молодой человек лишь частично признал свою вину, однако следствием суду было представлено достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора.



Суд признал его виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

