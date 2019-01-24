Он приехал в республику порыбачить
В четырёх километрах от села Хурумша Иволгинского района Бурятии сотрудники ДПС за административное правонарушение остановили автомобиль. Пассажир, заметив правоохранителей, выбросил из машины мешок с веществом растительного происхождения.
Таким образом 37-летний мужчина пытался избавиться от собранной им марихуаны и избежать привлечения к уголовной ответственности.
Согласно проведённой экспертизе, вес запрещённого вещества составил около 3,5 килограммов.
Злоумышленник ранее не судим. По предварительной информации, вместе с водителем он приехал из Забайкальского края порыбачить на Гусином озере и, пока тот спал, собрал коноплю.
- От освидетельствования на предмет употребления наркотических средств оба гражданина отказались, в связи с чем в отношении них составлены административные протоколы, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Забайкальцу грозит до 10 лет колонии.
В Бурятии забайкалец собрал 3,5 кг марихуаны
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