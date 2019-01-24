В Бурятии за сутки произошло два поджога

Горел автомобиль и сено



За прошедшие сутки в республике произошло 8 пожаров, по предварительным данным два из них произошли из-за поджога. Погибших и пострадавших нет. Виновные лица и ущерб устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



В первом случае горел автомобиль по ул. Ключевская в Октябрьском районе Улан-Удэ. Сообщение о возгорании поступило вчера около 4 часов ночи. На момент прибытия первого подразделения горел салон автомобиля. В результате пожара выгорел салон автомобиля на площади 4 кв.м.



Тем же вечером произошло возгорание сена в селе Тугнуй Мухоршибирского района. В результате пожара сгорело 50 центнеров сена.



Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.



Несмотря на то, что поджог является уголовно наказуемым деянием, это не останавливает злоумышленников. Основные причины поджогов – сокрытие ранее совершенного преступления, месть, долги, неразделенное имущество, уничтожение чужого имущества. Стремление осуществить поджог в большинстве возникает на почве алкогольного опьянения, отмечают в МЧС.



Тем, кто когда-либо от кого-то получал угрозы о поджоге, советуют не оставлять их без внимания. Если вы осознаете, что угроза реальна, небеспочвенна, то сообщите о готовящемся преступлении в полицию, участковому. Также можно обратиться в круглосуточный телефон доверия Главного управления МЧС России по республике Бурятия – 8 (3012)3-99999.



При малейших признаках возгорания или задымления немедленно звоните по телефону «101».