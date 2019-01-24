Приехавший порыбачить забайкалец собрал мешок «травки» в Бурятии





В четырёх километрах от села Хурумша Иволгинского района сотрудники ДПС за административное правонарушение остановили автомобиль. Пассажир, заметив правоохранителей, выбросил из машины мешок с веществом растительного происхождения.Таким образом 37-летний мужчина пытался избавиться от собранной им марихуаны и избежать привлечения к уголовной ответственности.Согласно проведённой экспертизе, вес запрещённого вещества составил около 3,5 килограммов.Злоумышленник ранее не судим. По предварительной информации, вместе с водителем он приехал из Забайкальского края порыбачить на Гусином озере и, пока тот спал, собрал коноплю.От освидетельствования на предмет употребления наркотических средств оба гражданина отказались, в связи с чем в отношении них составлены административные протоколы.Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы, сообщает МВД Бурятии.