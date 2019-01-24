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Ангарчанин стащил телефон в магазине

Ангарчанин стащил телефон в магазине
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сотовый принадлежал продавцу 

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратилась местная жительница с заявлением о краже телефона стоимостью 27 тысяч рублей.

Потерпевшая лишилась мобильного на своем рабочем месте в магазине. По предварительной информации, один из покупателей присвоил себе гаджет. Полицейские установили и задержали предполагаемого преступника.

В совершении хищения подозревается 37-летний ранее не судимый житель Ангарска, работающий водителем такси. Как впоследствии выяснилось, мужчина даже звонил потерпевшей и предлагал той выкупить свой телефон за вознаграждение, но женщина отказалась, сказав, что уже написала заявление в полицию.

В настоящее время сотовый возвращён владелице.

Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд. Подозреваемому грозит наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


кража
 
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