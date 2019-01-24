Её приговорили к 9 годам лишения свободы
Летом 2018 года в Иволгинском районе Бурятии во время застолья разыгралась трагедия. 27 июля во время распития спиртного между мужчиной и женщиной произошла ссора. Разозлившийся приятель замахнулся на неё чайником.
Однако женщина выбила из его руки чайник. Она схватилась за нож и дважды ударила его в грудную клетку. Вскоре потерпевший умер.
Суд признал её виновной в убийстве. Её приговорили к 9 годам колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу 18 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
Жительница Бурятии убила собутыльника, замахнувшегося на неё чайником
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотовый принадлежал продавцу
Потерпевший забыл запереть входную дверь, когда уехал из дома на две недели
Женщину осудили условно
Он стащил десятирублёвые монеты на общую сумму 17600 рублей
Свёртки с запрещёнными предметами заметили сотрудники исправительного учреждения
Возгорание произошло ночью
Он подделывал схемы осмотра с места ДТП для получения выплат ОСАГО
Возгорание случилось в Октябрьском районе
Пострадавших нет
Виновника аварии установит ГИБДД. ВИДЕО
Водители требуют изменения тарифов. ФОТО. ВИДЕО
Водитель «Нисана» выехал на «встречку». ФОТО
Ущерб составил почти 100 тысяч рублей
Сено он поджёг из хулиганских побуждений
Кража произошла ночью