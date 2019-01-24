Жительница Бурятии убила собутыльника, замахнувшегося на неё чайником

Её приговорили к 9 годам лишения свободы



Летом 2018 года в Иволгинском районе Бурятии во время застолья разыгралась трагедия. 27 июля во время распития спиртного между мужчиной и женщиной произошла ссора. Разозлившийся приятель замахнулся на неё чайником.



Однако женщина выбила из его руки чайник. Она схватилась за нож и дважды ударила его в грудную клетку. Вскоре потерпевший умер.



Суд признал её виновной в убийстве. Её приговорили к 9 годам колонии общего режима.



Приговор вступил в законную силу 18 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.

