Читинец украл из квартиры соседа технику и одежду

Потерпевший забыл запереть входную дверь, когда уехал из дома на две недели



В середине января в полицию поступило сообщение от 42-летнего читинца о краже из квартиры дублёнки, ноутбука, сотового телефона, банковской карты и другого имущества на общую сумму около 30 тысяч рублей. Прибывшие на место полицейские не обнаружили следов взлома дверных запоров. Потерпевший признался, что забыл запереть входную дверь, когда уехал из дома на две недели.



Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний сосед потерпевшего.



В настоящее время стражи порядка изъяли часть украденного и вернули потерпевшему. Изъяты также вещи, которые злоумышленник успел приобрести, рассчитываясь похищенной банковской картой. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



