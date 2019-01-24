В Бурятии мать двоих детей покупала и хранила наркотики

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Женщину осудили условно



28-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере. У женщины на иждивении двое маленьких детей.



Вину в судебном заседании подсудимая признала полностью.



Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 10 месяцев.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Тарбагатайского районного суда.

