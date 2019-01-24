Женщину осудили условно
28-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере. У женщины на иждивении двое маленьких детей.
Вину в судебном заседании подсудимая признала полностью.
Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 10 месяцев.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Тарбагатайского районного суда.
В Бурятии мать двоих детей покупала и хранила наркотики
Происшествия, Фото:
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