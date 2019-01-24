В Бурятии оштрафовали экс-сотрудника ГИБДД

Он подделывал схемы осмотра с места ДТП для получения выплат ОСАГО



Прокуратурой Прибайкальского района Бурятии поддержано ходатайство следователя о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении бывшего инспектора группы дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД ОМВД России по Прибайкальскому району. Он обвиняется по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях».



В суде установлено, что бывший сотрудник полиции с июня 2017 года по сентябрь 2017 года сфальсифицировал 6 схем осмотра места совершения административных правонарушений. Он вносил заведомо ложные сведения о наличии на кузовах автомашин механических повреждений. Бывший инспектор выдал справки о дорожно-транспортных происшествиях, которые впоследствии были использованы в целях незаконного получения страховых выплат по ОСАГО.



Судом ходатайство следователя удовлетворено. Виновнику назначили судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.



Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.