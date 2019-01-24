В Улан-Удэ ночью сгорел «Опель»

Возгорание случилось в Октябрьском районе
Накануне ночью, 23 января, в Улан-Удэ на улице Ключевская загорелся автомобиль «Опель Инсигниа». На момент прибытия первого подразделения горел салон автомобиля.
В результате пожара выгорел салон иномарки.
Огонь потушили за 15 минут, на ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники, сообщают оперативные службы города.
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Происшествия, Фото:
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