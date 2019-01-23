В Улан-Удэ иномарка «влетела» в остановку после ДТП

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне около 14:00 в посёлке Исток в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца, там столкнулись «Тойота Аллион» и «Хонда Фит». К счастью, обошлось без пострадавших. Однако от удара «Хонду» откинуло на автобусную остановку. Автомобили получили механические повреждения, осколки разлетелись по дороге.
Кто стал виновником дорожного происшествия выяснит Госавтоинспекция.
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