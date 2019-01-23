В Бурятии в ДТП с большегрузом погиб водитель

Водитель «Нисана» выехал на «встречку»
Сегодня около двух часов дня в Бурятии произошло смертельное ДТП. Всё случилось на 388 километре трассы Улан-Удэ-Иркутск – в районе села Троицкое Прибайкальского района республики.
68-летний водитель автомобиля «Nissan AD» выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с машиной «МАЗ».
- В результате ДТП водитель «Ниссана» получил травмы и скончался в машине скорой медицинской помощи, - рассказали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате столкновения из грузовика рассыпалась на дорогу древесина. Легковушка практически осталась без передней части, разбито лобовое стекло.
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