Житель Бурятии поджёг сено в одном из дворов села

Сено он поджёг из хулиганских побуждений



Ночью 21 октября в ОМВД России по Тарбагатайскому району поступило сообщение о возгорании стога сена в одном из дворов в селе Надеино. На место выехала следственно-оперативная группа.



Огнём уничтожено 40 центнеров сена. Ущерб составил 36 тысяч рублей.



Полицейские обнаружили на месте происшествия следы обуви возможного подозреваемого и в результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержали его. Злоумышленником оказался 19-летний сельчанин, условно осуждённый за незаконную рубку.



Известно, что сено он поджёг из хулиганских побуждений, возвращаясь домой после распития спиртного с другом.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

