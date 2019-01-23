Сено он поджёг из хулиганских побуждений
Ночью 21 октября в ОМВД России по Тарбагатайскому району поступило сообщение о возгорании стога сена в одном из дворов в селе Надеино. На место выехала следственно-оперативная группа.
Огнём уничтожено 40 центнеров сена. Ущерб составил 36 тысяч рублей.
Полицейские обнаружили на месте происшествия следы обуви возможного подозреваемого и в результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержали его. Злоумышленником оказался 19-летний сельчанин, условно осуждённый за незаконную рубку.
Известно, что сено он поджёг из хулиганских побуждений, возвращаясь домой после распития спиртного с другом.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии поджёг сено в одном из дворов села
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