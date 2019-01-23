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Пьяные жители Бурятии украли мотоцикл

Пьяные жители Бурятии украли мотоцикл
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кража произошла ночью

22 января в отдел МВД России по Баргузинскому району поступило сообщение от 47-летнего жителя посёлка Усть-Баргузин том, что неизвестные похитили из ограды его дома мотоцикл. Кража произошла ночью, пока хозяин дома спал.

Обнаружив на месте происшествия следы обуви возможных подозреваемых, стражи порядка в ходе подворового обхода и исследования территорий установили личности злоумышленников. По месту жительства одного из них было изъято похищенное транспортное средство.

Известно, что подозреваемые – местные жители 30 лет и 31 года – ранее не судимы. В момент совершения преступления они были пьяными. Мотоцикл похитили для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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