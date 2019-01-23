В Бурятии работники украли медный кабель с площадки Байкальского тоннеля

Ущерб составил 78 тысяч рублей



Байкальской транспортной прокуратурой в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту кражи группой лиц по предварительному сговору. Они украли кабель с производственной площадки строящегося Байкальского тоннеля.



На судебном заседании установлено, что двое работников ООО «ТоннельЮжСтрой» 13 августа 2018 года украли кабель, который затем сдали в пункт приёма металла.



Ущерб, причинённый преступлением, в размере более 78 тысяч рублей, возмещён в полном объёме виновными в ходе предварительного расследования уголовного дела. Также они признали вину и способствовали раскрытию дела.



Северобайкальский городской суд признал их виновными и оштрафовал на 8 тысяч рублей каждого, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

