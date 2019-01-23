Кража произошла в подъезде
С заявлением о краже сотового телефона в полицию обратился 24-летний житель Железнодорожного района Читы. По его словам, вечером, возвращаясь домой после праздничного застолья, он встретил знакомого в подъезде своего дома.
Во время разговора с ним мужчина, воспользовавшись невнимательностью заявителя, украл у него из кармана куртки сотовый телефон «Самсунг Гэлакси», после чего попрощался и ушёл. Спустя несколько минут молодой человек обнаружил пропажу. Полицейским он смог назвать только имя злоумышленника и его приметы.
Стражи порядка составили ориентировку на подозреваемого и задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель. От него получены признательные показания.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к изъятию похищенного гаджета, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл у знакомого сотовый телефон из куртки
Происшествия, Фото:
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