Читинец украл у знакомого сотовый телефон из куртки

Кража произошла в подъезде



С заявлением о краже сотового телефона в полицию обратился 24-летний житель Железнодорожного района Читы. По его словам, вечером, возвращаясь домой после праздничного застолья, он встретил знакомого в подъезде своего дома.



Во время разговора с ним мужчина, воспользовавшись невнимательностью заявителя, украл у него из кармана куртки сотовый телефон «Самсунг Гэлакси», после чего попрощался и ушёл. Спустя несколько минут молодой человек обнаружил пропажу. Полицейским он смог назвать только имя злоумышленника и его приметы.



Стражи порядка составили ориентировку на подозреваемого и задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель. От него получены признательные показания.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к изъятию похищенного гаджета, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





