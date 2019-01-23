В Улан-Удэ на одном и том же месте маршрутчики дважды устроили ДТП

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне около 15:30 в ДНТ «Импульс» на Спиртзаводском тракте в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам свидетеля аварии, водитель автобуса, ехавшего с конечной остановки маршрута №97, врезался в автомобиль «Лексус». Внедорожник ехал по главной дороге.
- Получасом ранее на этом же месте 97 маршрут также совершил столкновение, но только с автомобилем «Ниссан Тино». В обоих случаях виновниками ДТП были водители автобусов, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель аварии.
К счастью, обошлось без пострадавших. Транспортные средства получили незначительные механические повреждения.
Читайте также:
На трассах Бурятии сократилось число ДТП
В Улан-Удэ в ДТП изуродовалась «Тойота Марк-2»
В Улан-Удэ школьники чаще всего попадают в ДТП в понедельник и в среду