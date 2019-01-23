Пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём
В Иркутской области установили предварительную причину пожара в посёлке Хужир в неэксплуатируемом строении. Вероятно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнём.
Днём 20 января разнорабочим на территории, прилегающей к зданию, в бочке был разведён огонь для сжигания мусора и оставлен без присмотра. Порывами ветра до 30 м/с искры разнесло на постройку. В считанные минуты старое деревянное здание и пиломатериалы были полностью охвачены огнём.
В условиях сильного ветра существовала реальная угроза распространения пожара на жилые дома. Пожарным удалось отстоять рядом стоящие строения и не допустить перехода огня на посёлок. На ликвидацию всех последствий пожара потребовалось более 9 часов.
- Причиной всех пожаров в разной степени является человеческий фактор. Банальное сжигание мусора и игнорирование правил пожарной безопасности в ряде случаев приводит к серьёзным последствиям. По факту пожара сотрудниками МЧС России будет проведена проверка в отношении собственника объекта, который не обеспечил соблюдение противопожарного режима на своей территории, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.
Пожар полностью уничтожил строение. Пострадавших в происшествии нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области сгорело заброшенное здание
Происшествия, Фото:
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