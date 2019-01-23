Житель Бурятии продал иностранцу порох

Мужчине грозит лишение свободы



Сотрудниками транспортной полиции установлен подозреваемый в незаконном сбыте взрывчатых веществ - 34-летний житель Селенгинского района Бурятии.



- Порох «Сокол» весом более 4 килограммов подозреваемый продал иностранцу, который впоследствии пытался незаконно перевести взрывчатое вещество через границу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ». Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии со штрафом до ста тысяч рублей.

