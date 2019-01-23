Улан-удэнцы около трёх часов оставались без холодной воды

Под отключение попали 8 жилых домов и школа № 43
Накануне, 22 января, из-за выхода воды из колодца в районе улицы Составная, 2 улан-удэнцы остались без холодной воды.
Под отключение попали 8 жилых домов по улице Кундо 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и школа № 43.
К 10 часам утра авария была устранена, и вода появилась в домах горожан. Время отключения составило 2 часа 45 минут. На этот период был организован подвоз воды, сообщается в оперативной сводке по городу.
Под отключение попали 8 жилых домов и школа № 43
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