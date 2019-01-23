Пожар потушили за 5 минут
Накануне вечером, 22 января, в центре Улан-Удэ на улице Банзарова загорелся мусор.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Пламя потушили за 5 минут. В ликвидации пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники, сообщают оперативные службы города.
В центре Улан-Удэ горел мусор
Происшествия, Фото:
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