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В Забайкалье в колонию пытались доставить гаджеты и дрожжи

В Забайкалье в колонию пытались доставить гаджеты и дрожжи
Происшествия, 
Запрещённые предметы спрятали в автомобиле

Сотрудники ИК-7 УФСИН России по Забайкальскому краю обнаружили и изъяли крупную партию запрещённых предметов. Их мужчина пытался доставить в учреждение в салоне заезжающего на ремонт автомобиля.

- 21 января 2019 года на контрольно-пропускном пункте по пропуску автотранспорта ИК-7 в ходе отработки оперативной информации сотрудники обнаружили запрещённые к хранению и использованию предметы в автомобиле «Тойота Марк-2», - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.

При досмотре под панелью легковушки были найдены: портативная аудиоколонка, шесть зарядных устройств и пять гарнитур к сотовым телефонам, адаптер, семь сотовых телефонов и более шестисот граммов дрожжей.

- Договор с лицом, планирующим воспользоваться услугами СТО, позволившим себе совершение противоправных действий, был немедленно расторгнут, - уточняют в ведомстве.

Составлен протокол об административном правонарушении. По данному факту назначена и проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности.
колония
 
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