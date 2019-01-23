В Забайкалье в колонию пытались доставить гаджеты и дрожжи

Запрещённые предметы спрятали в автомобиле



Сотрудники ИК-7 УФСИН России по Забайкальскому краю обнаружили и изъяли крупную партию запрещённых предметов. Их мужчина пытался доставить в учреждение в салоне заезжающего на ремонт автомобиля.



- 21 января 2019 года на контрольно-пропускном пункте по пропуску автотранспорта ИК-7 в ходе отработки оперативной информации сотрудники обнаружили запрещённые к хранению и использованию предметы в автомобиле «Тойота Марк-2», - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.



При досмотре под панелью легковушки были найдены: портативная аудиоколонка, шесть зарядных устройств и пять гарнитур к сотовым телефонам, адаптер, семь сотовых телефонов и более шестисот граммов дрожжей.



- Договор с лицом, планирующим воспользоваться услугами СТО, позволившим себе совершение противоправных действий, был немедленно расторгнут, - уточняют в ведомстве.



Составлен протокол об административном правонарушении. По данному факту назначена и проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности.

