В Бурятии пенсионер убил пасынка за курение

Мужчина разозлился на то, что пасынок курит в доме



Следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СКР по Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего пенсионера. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



По данным следствия, обвиняемый мужчина проживал в посёлке Горячинск вместе с сожительницей и её 32-летним сыном. 13 ноября прошлого года в обед они вместе выпили немного спиртного. После застолья пасынок достал сигарету и закурил её в доме. Отчим сразу начал ругать его.



Из-за привычки пасынка курить в жилище они уже на протяжении длительного времени постоянно конфликтовали друг с другом. Мать присоединилась к упрёкам и потребовала, чтобы сын вышел на улицу. Вместе с ним во двор вышел отчим. Там ссора между мужчинами по поводу упрёков в курении продолжилась.



Во время перебранки пенсионер забежал на кухню, схватил нож, затем вернулся к пасынку на улицу и нанёс ему удар клинком в грудь. Потерпевший успел зайти в дом и сказать матери о ранении, после чего упал и скончался на месте происшествия. Обвиняемый не пытался скрыться, и был задержан на месте происшествия.



- В ходе предварительного следствия мужчина утверждал, что убийство он совершил в состоянии аффекта, которое было вызвано длительной психотравмирующей ситуацией, связанной с постоянными конфликтами в семье. Однако его доводы не нашли своего подтверждения. Эксперты при проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы пришли к выводу, что мужчина в момент нападения на потерпевшего в состоянии аффекта не находился, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.