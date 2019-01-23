Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Января

22 Января

Популярное

В Бурятии пенсионер убил пасынка за курение

В Бурятии пенсионер убил пасынка за курение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина разозлился на то, что пасынок курит в доме

Следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СКР по Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего пенсионера. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, обвиняемый мужчина проживал в посёлке Горячинск вместе с сожительницей и её 32-летним сыном. 13 ноября прошлого года в обед они вместе выпили немного спиртного. После застолья пасынок достал сигарету и закурил её в доме. Отчим сразу начал ругать его.

Из-за привычки пасынка курить в жилище они уже на протяжении длительного времени постоянно конфликтовали друг с другом. Мать присоединилась к упрёкам и потребовала, чтобы сын вышел на улицу. Вместе с ним во двор вышел отчим. Там ссора между мужчинами по поводу упрёков в курении продолжилась.

Во время перебранки пенсионер забежал на кухню, схватил нож, затем вернулся к пасынку на улицу и нанёс ему удар клинком в грудь. Потерпевший успел зайти в дом и сказать матери о ранении, после чего упал и скончался на месте происшествия. Обвиняемый не пытался скрыться, и был задержан на месте происшествия.

- В ходе предварительного следствия мужчина утверждал, что убийство он совершил в состоянии аффекта, которое было вызвано длительной психотравмирующей ситуацией, связанной с постоянными конфликтами в семье. Однако его доводы не нашли своего подтверждения. Эксперты при проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы пришли к выводу, что мужчина в момент нападения на потерпевшего в состоянии аффекта не находился, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Ханты-Мансийского округа обманул улан-удэнок
Житель Ханты-Мансийского округа обманул улан-удэнок
Происшествия, 22.01.2019
Он выманил у женщин около 180 тысяч рублей, представившись их родственником
Читинец украл из дома в посёлке Агинское шубы и золото
Читинец украл из дома в посёлке Агинское шубы и золото
Происшествия, 22.01.2019
Также он стащил из чужого дома цифровой фотоаппарат
Забайкалец присвоил чужой кошелёк
Забайкалец присвоил чужой кошелёк
Происшествия, 22.01.2019
Возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ таксист обчистил дома почти на полмиллиона
В Улан-Удэ таксист обчистил дома почти на полмиллиона
Происшествия, 22.01.2019
В последний раз, когда домушник пытался отжать оконную раму, хозяйка была дома
Забайкалец украл 20 банок варенья
Забайкалец украл 20 банок варенья
Происшествия, 22.01.2019
Также он стащил из чужой квартиры нетбук, музыкальную колонку, зарядное устройство
Ребёнок потерялся на празднике Крещения в Бурятии
Ребёнок потерялся на празднике Крещения в Бурятии
Происшествия, 22.01.2019
Спасатели, дежурившие на празднике, помогли мальчику найти родителей
Погибшим у высотки парнем оказался популярный в Улан-Удэ битбоксер
Погибшим у высотки парнем оказался популярный в Улан-Удэ битбоксер
Происшествия, 22.01.2019
Родные и друзья скорбят об утрате, называя парня «лучом света»
В Забайкалье накрыли ОПГ вымогателей
В Забайкалье накрыли ОПГ вымогателей
Происшествия, 22.01.2019
Также злоумышленники причастны к кражам
Улан-удэнцы крали чугунные ванны из огородов
Улан-удэнцы крали чугунные ванны из огородов
Происшествия, 22.01.2019
Преступления они совершили прошлой осенью
Читинец украл у знакомого телефон и мечи
Читинец украл у знакомого телефон и мечи
Происшествия, 22.01.2019
Также молодой человек украл из дома приятеля два сувенирных меча
Улан-удэнец жестоко убил и обворовал приютившего его мужчину
Улан-удэнец жестоко убил и обворовал приютившего его мужчину
Происшествия, 22.01.2019
Он ударил мужчину молотком по голове и добил ударами ножа

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^