Житель Ханты-Мансийского округа обманул улан-удэнок

Он выманил у женщин около 180 тысяч рублей, представившись их родственником



В Улан-Удэ в прокуратуру передано уголовное дело по факту серийного мошенничества.



Подозреваемый был задержан стражами порядка в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе. Он является жителем округа.



Установлено, что злоумышленник – неработающий 31-летний мужчина - похитил денежные средства двух жительниц Улан-Удэ. В общей сумме около 180 тысяч рублей.



- В ходе телефонного разговора фигурант, представляясь в одном случае – внуком, в другом – сыном, рассказывал собеседницам, что якобы избил человека. После чего просил денег, по легенде, предназначавшихся следователю для освобождения его от уголовной ответственности. Для большей убедительности он инсценировал разговор потерпевших якобы с «правоохранителем», подтверждавшим его слова, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Деньги женщины передавали таксистам, нанятым злоумышленником. А те, в свою очередь, ничего не подозревая, делали перевод средств клиенту на электронные кошельки.



Оперативникам удалось отследить движение средств, установить держателей телефонных номеров и банковских карт, куда перечислялись деньги, и их местонахождение. После чего злоумышленник, оказавшийся их знакомым, был задержан. У него изъяты сотовые телефоны, банковские карты, флеш-карта.



Отметим, что ранее мужчина неоднократно судим.



Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину», которые в последующем соединены в единое производство.





