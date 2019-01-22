В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли древесину и бензопилу

Ущерб составил около 58 тысяч рублей



В ходе рейда в Заиграевском районе республики лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции обнаружили незаконную рубку сосны.



При осмотре выяснилось, что житель региона без правоустанавливающих документов срубил деревья - около 3 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 58 тысяч рублей.



Правонарушителем оказался 25-летний временно не работающий местный житель. Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты. В отношении молодого человека составлен протокол по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

