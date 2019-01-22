Читинец украл из дома в посёлке Агинское шубы и золото

Также он стащил из чужого дома цифровой фотоаппарат



В ноябре прошлого года житель посёлка Агинское, вернувшись домой после длительного отсутствия, обнаружил следы взлома пластикового окна и пропажу золотых изделий, цифрового фотоаппарата и двух норковых шуб на общую сумму 347 тысяч рублей. О произошедшем он заявил в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.



Позже был установлен злоумышленник - 22-летний житель Читы. Выяснилось, что он намеренно приехал в посёлок на личном автомобиле, чтобы совершить здесь кражу.



Золотые украшения у него изъяты и возвращены владельцу. Кроме того, оперативниками установлено, что парень пытался совершить две кражи из частных домов в Шилкинском районе, но не смог - по независящим от него обстоятельствам.



Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



