Также он стащил из чужого дома цифровой фотоаппарат
В ноябре прошлого года житель посёлка Агинское, вернувшись домой после длительного отсутствия, обнаружил следы взлома пластикового окна и пропажу золотых изделий, цифрового фотоаппарата и двух норковых шуб на общую сумму 347 тысяч рублей. О произошедшем он заявил в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Позже был установлен злоумышленник - 22-летний житель Читы. Выяснилось, что он намеренно приехал в посёлок на личном автомобиле, чтобы совершить здесь кражу.
Золотые украшения у него изъяты и возвращены владельцу. Кроме того, оперативниками установлено, что парень пытался совершить две кражи из частных домов в Шилкинском районе, но не смог - по независящим от него обстоятельствам.
Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл из дома в посёлке Агинское шубы и золото
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