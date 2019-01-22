В Улан-Удэ таксист обчистил дома почти на полмиллиона













Сотрудниками СУ Управления МВД России по Улан-Удэ расследовано и направлено в суд уголовное дело по обвинению 33-летнего улан-удэнца в серии квартирных краж.Установлено, что злоумышленник, подрабатывавший таксистом, отжимая стеклопакеты, проникал в жилые дома, находящиеся в частном секторе Улан-Удэ и Заиграевского района, и крал имущество. В основном, ювелирные изделия, деньги, электроинструменты. В одном из случаев им были похищены коллекционные монеты. Мужчина совершал кражи в дневное время - пока хозяева находились на работе.- В трёх случаях реализовать противоправный умысел подозреваемому не удалось: обыскав жилье, он не нашёл имущества, представлявшего для него ценность. При совершении кражи в Октябрьском районе был замечен хозяйкой и скрылся. Как оказалось, женщина находилась дома, когда он пытался отжать оконную раму, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.Известно, что украденное горожанин сбывал мужчине, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту покупки имущества, заведомо добытого преступным путём.- Всего следствием установлена причастность злоумышленника к 15 фактам противоправных деяний. При этом все они были совершены менее, чем за месяц (с 20 сентября по 10 октября). Ущерб составил 484 тысячи рублей, - продолжили в министерстве.Подозреваемый задержан после совершения последней кражи. В машине, на которой он передвигался, обнаружены украденные электрофурнитура и бензопила, а также гвоздодёр, с помощью которого он проникал в дома.В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он признал. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.Кражи он совершал, будучи условно осуждённым за аналогичные деяния.