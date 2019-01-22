Ребёнок потерялся на празднике Крещения в Бурятии

Спасатели, дежурившие на празднике, помогли мальчику найти родителей



Когда спасатели Бурятской республиканский поисково-спасательной службы заканчивали дежурство на праздновании Крещения возле Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря, к их автомобилю привели 8-летнего ребёнка. Отвлёкшись, он потерял из виду родных в толпе и запаниковал.



- На счастье, плачущего мальчика заметили порядочные люди, которые и передали его спасателям, - рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Успокоив и опросив ребёнка, сотрудники направились на поиски родных мальчика, в это же время передав сообщение о нём по громкой связи спецавтомобиля.



Спустя 10 минут родные мальчика были найдены.

